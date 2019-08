A carregar o vídeo ...

No time to die estreia-se no Reino Unido e nos EUA em abril de 2020. Daniel Craig volta a representar o agente secreto. Veja as primeiras imagens do filme realizado por Cary Fukunaga.

O 25º filme da saga de James Bond já tem trailer











