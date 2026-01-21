Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de janeiro de 2026 às 16:07

“Nunca, como nestes tempos sombrios, a ideia da Europa foi tão necessária”, diz Filipe VI

O Chefe de Estado espanhol salientou que a União Europeia “em tempos conturbados, continua a ser um ponto de referência ético e político, em espaço de liberdades e de justiça social, onde a educação e a saúde são direitos”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)