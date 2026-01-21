Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 16:40

Primeiro-ministro diz que resultados das presidenciais foram semelhantes aos das legislativas do ano passado

O primeiro-ministro, disse esta quarta-feira no debate quinzenal na Assembleia da República, que os resultados das eleições presidenciais estão a ser parecidos com os das legislativas do ano passado. “A semelhança está muito plasmada naquilo que está à minha frente — três grandes espaços políticos, um grande e dois médios”, explicou.

