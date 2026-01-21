Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 16:38

Chega diz fazer acordos "com o diabo" para melhorar vida dos portugueses

Pedro Pinto defendeu que “este é o momento de se decidir” e que “não podemos ficar em cima do muro”.

