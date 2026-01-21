Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 15:00

Marcelo Rebelo de Sousa e rei Felipe VI recebidos com aplausos no Parlamento Europeu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o rei Felipe VI de Espanha foram recebidos com aplausos no Parlamento Europeu, na cerimónia que assinalou os 40 anos da adesão dos dois países à União Europeia.

