09 de março de 2026 às 09:57

Novo Presidente da República pontual na chegada à Assembleia da República

O novo Presidente da República, António José Seguro, foi pontual e chegou pelas 09h30 à Assembleia da República para a cerimónia oficial da tomada de posse. António José Seguro chegou acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas.

