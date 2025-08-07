Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de agosto de 2025 às 10:24

Novo palco de festas na Casa Branca: Veja onde vai ser o salão de baile de Trump

O presidente norte-americano vai gastar cerca de 175 milhões de euros num espaço com 8.400 metros quadrados situado na Ala Oriental da Casa Branca. Este projeto marca a maior alteração no espaço em 100 anos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)