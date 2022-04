13:09

Nove mortes e 13 desaparecidos depois de tempestade no Rio de Janeiro

Violenta tempestade atingiu várias regiões do estado brasileiro do Rio de Janeiro na tarde de sábado, 2 de abril. Pelo menos nove pessoas morreram e outras treze estão ainda desaparecidas. Em Angra dos Reis, cidade no sul do estado, a chuva das últimas 48 horas foi a maior da história.