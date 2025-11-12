Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 22:14

Nove detidos por tráfico de droga com drones no Estreito de Gibraltar

A polícia espanhola desmantelou uma organização criminosa que utilizava drones de asa fixa para transportar haxixe através do Estreito de Gibraltar. Foram detidas nove pessoas, apreendidos 210 quilos de haxixe e mais de 320 mil euros em dinheiro. As autoridades confiscaram ainda oito drones prontos a usar e outros dez em fase de montagem, capazes de percorrer mais de 200 quilómetros em cada voo.

