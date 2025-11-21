Sábado – Pense por si

21 de novembro de 2025 às 22:03Associated Press

Novas imagens mostram o momento da queda do avião de combate indiano em exibição no Dubai

Um avião de combate indiano despenhou-se, esta sexta-feira, durante uma demonstração no Dubai Air Show, matando o piloto. As autoridades já abriram uma investigação para apurar as causas do acidente.

