Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de novembro de 2025 às 22:01Associated Press

Centenas de mulheres deitam-se no chão para denunciar violência de género antes da cimeira do G20 na África do Sul

Centenas de mulheres vestidas de preto fizeram, esta sexta-feira, um protesto silencioso de 15 minutos, em Joanesburgo, simbolizando as 15 vítimas diárias de violência de género no país. A ação surge na véspera da cimeira do G20 e após o Governo ter declarado a crise um “desastre nacional”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h