21 de novembro de 2025 às 22:04Associated Press

UE reafirma apoio à Ucrânia após plano de paz dos EUA gerar tensão

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, garantiu que manterão o apoio a Kiev, rejeitando propostas norte-americanas que preveem concessões territoriais à Rússia.

