Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de novembro de 2025 às 22:05Associated Press

“A Ucrânia e os seus aliados europeus ainda estão iludidos”: Putin diz estar aberto a negociações com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin reagiu, esta sexta-feira, ao plano de paz apresentado pelos EUA, afirmando que Moscovo está disponível para negociar com Kiev, utilizando a proposta norte-americana como ponto de partida. Acusou ainda a Ucrânia e os seus parceiros europeus de manterem “ilusões” sobre o rumo da guerra.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)