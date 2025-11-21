Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de novembro de 2025 às 22:01

Mulher fica presa no arame farpado ao tentar saltar muro na fronteira do México com os EUA

Agentes do Controlo de Fronteiras dos EUA encontraram uma pessoa presa no arame farpado enquanto tentava atravessar ilegalmente a fronteira do México com os EUA. A mulher, de 33 anos, que tentava saltar o muro com o filho, foi resgatada em segurança e detida por tentar entrar ilegalmente no país.

