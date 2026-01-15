Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 17:04

Rui Borges e o empréstimo de Rodrigo Ribeiro: "A saída de uns é a oportunidade de outros"

Oficializada a saída de Rodrigo Ribeiro para o Augsburgo, Rui Borges abordou o empréstimo do jovem avançado do Sporting o clube da Bundesliga, deixando rasgados elogios na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia.

