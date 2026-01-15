Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 15:48

Imagens impressionantes mostram carros submersos e arrastados para o mar após cheias repentinas na Austrália

O estado de Victoria, na Austrália, foi atingido por tempestades severas que provocaram inundações repentinas. Imagens divulgadas esta quinta-feira mostram vários veículos submersos e a serem arrastados para o mar.

