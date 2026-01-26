Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 21:57

Novas imagens mostram bombeiros a prestar auxílio a Alex Pretti depois de ser baleado por agentes do ICE em Minneapolis

Imagens captadas por testemunhas mostram o momento caótico em que agentes federais e serviços de emergência prestaram assistência a Alex Pretti depois de ele ser atingido por disparos por agentes do ICE, em Minneapolis.

