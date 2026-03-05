Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de março de 2026 às 18:05

Novas imagens de ataques contra equipamento militar iraniano divulgadas pelos EUA

O Departamento de Defesa dos EUA divulgou, esta quinta-feira, imagens que mostram aviões a descolar de um porta-aviões e ataques com bombas e mísseis contra equipamento militar do Irão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana