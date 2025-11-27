Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 18:20

Nova variante da gripe é motivo de alarme?

A jornalista Lucília Galha fala sobre a proteção que a vacina da gripe oferece contra o novo subtipo do H3N2.

Investigação SÁBADO Ver mais
