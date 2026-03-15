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15 de março de 2026 às 12:12

Repórter SÁBADO: Cavalos vítimas de maus tratos na herdade do Pessegueiro

São imagens que podem chocar: cavalos vítimas de maus tratos numa das mais conceituadas herdades de turismo equestre, a herdade do Pessegueiro, situada em Porto Covo, em pleno parque natural. Há mortes de animais por explicar. O caso já foi denunciado a todas as entidades competentes.

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