04 de novembro de 2025 às 10:25

Nova camisola da Seleção só vai ser vestida... uma vez: a edição especial que homenageia Eusébio

Quando falamos em camisola única é para levar (quase) à letra neste caso. A FPF e a Puma revelaram esta terça-feira uma 'edição especial' do equipamento preto e dourado de Portugal, celebrando Eusébio no 60.º aniversário da conquista da Bola de Ouro em 1965. A camisola vai ser utilizada pela Seleção Nacional apenas no jogo com a Arménia, no próximo dia 16, e foi colocada hoje à venda.

