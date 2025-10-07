Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de outubro de 2025 às 11:44

Nicolás Maduro alerta EUA de plano para atacar embaixada norte-americana em Caracas

A denúncia foi feita durante um período de tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos, enquanto o Presidente norte-americano intensifica operações de combate ao tráfico de droga para o país.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h