18 de julho de 2025 às 18:06

Nesta rua de Lisboa só há graffiti feito por mulheres

Na freguesia de Benfica, Lisboa, há paredes forradas com graffiti feito apenas por mulheres. As obras foram feitas por 43 artistas de vários países no âmbito do Festival Internacional de Graffiti Feminino Juntas Hacemos +.

