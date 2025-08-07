Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 20:27

Nesta exposição podemos ouvir sons cósmicos com 4,6 mil milhões de anos

A exposição sobre a cultura dos meteoritos, intitulada “Estrelas Caídas, Grandeza Ascendente”, foi inaugurada recentemente no Museu de Astronomia de Xangai, oferecendo uma viagem fascinante através dos meteoritos, tanto do ponto de vista científico como mitológico.

