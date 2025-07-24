Sábado – Pense por si

24 de julho de 2025 às 10:26

Nem a água os separa: Casal filipino casa em igreja inundada

Apesar das cheias causadas pelas fortes chuvas nas Filipinas, um casal decidiu não cancelar a cerimónia e casar na igreja inundada.

