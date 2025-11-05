Sábado – Pense por si

05 de novembro de 2025 às 17:03

Especialistas pedem mais ação nas vésperas do arranque da COP30

A temperatura da terra continua a aumentar e os eventos climáticos extremos intensificam-se. Nas vésperas do arranque da COP30, os especialistas sublinham que são necessárias ações mais concretas.

