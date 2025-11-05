Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de novembro de 2025 às 15:07

Presidente do México assediada por homem alcoolizado na rua

Claudia Sheinbaum foi surpreendida enquanto cumprimentava e tirava algumas fotos com apoiantes perto do palácio presidencial. O homem, que foi detido, estava 'totalmente alcoolizado', segundo contou depois a presidente do México.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)