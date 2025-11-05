Sábado – Pense por si

ONU alerta para estarem a ser feitos poucos avanços contra o aquecimento global

Um relatório das ONU indica que o mundo está longe de controlar o aquecimento do planeta, com os países a avançarem lentamente na adoção de medidas climáticas, ao mesmo tempo que os eventos extremos são cada vez mais frequentes e severos.

