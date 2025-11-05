Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de novembro de 2025 às 19:42

Protestos marcam abertura da primeira loja física da Shein em Paris

A inauguração da primeira loja física permanente da Shein na capital francesa atraiu grandes multidões, mas também gerou vários protestos, num momento em que o governo francês vai suspender temporariamente a plataforma da marca chinesa no país devido à polémica com bonecas sexuais infantis.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)