05 de novembro de 2025 às 17:52

“Há limites que não podem ser ultrapassados”: bastonário critica juíza por obrigar advogado oficioso de Sócrates a assumir julgamento

O defensor oficioso nomeado para representar o antigo primeiro-ministro José Sócrates disse não se sentir “habilitado” para defender o arguido.

