05 de novembro de 2025 às 18:29

Quem é Zohran Mamdani, o jovem democrata que desafiou Trump e é o novo mayor de Nova Iorque

Aos 34 anos, o socialista democrata Zohran Mamdani tornou-se o primeiro presidente da câmara de Nova Iorque muçulmano, numa vitória histórica que mobilizou o voto da juventude.

