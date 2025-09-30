Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 17:43

Navios da Marinha Chinesa chegam a Hong Kong para celebrar o Dia Nacional da República Popular da China

Várias embarcações da Marinha do Exército Popular de Libertação da China vão ser alvo de visitas do público no primeiro dia do mês de outubro.

