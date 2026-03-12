Sábado – Pense por si

Navio petroleiro atacado em porto no sul do Iraque

Um ataque ao porto de Bassorá, no Iraque, na madrugada desta quinta-feira, matou pelo menos uma pessoa e obrigou as autoridades a interromper as operações em todos os terminais petrolíferos do país.

