12 de março de 2026 às 13:55

“Não esperavam nada assim”: Trump salienta vitórias dos EUA na guerra contra o Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, salientou, esta quarta-feira, os sucessos da operação norte-americana no Irão, sublinhando a destruição de equipamentos militares do país.

