Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de março de 2026 às 14:30

Videovigilância mostra suspeito de tentar detonar bomba em Nova Iorque a comprar material dias antes

Imagens de videovigilância divulgadas esta quarta-feira mostram Emir Balat, de 18 anos, a comprar cerca de seis metros de pavio numa loja de fogo de artifício na Pensilvânia, EUA, dias antes de levar bombas caseiras para uma concentração anti-muçulmana em frente à residência do mayor de Nova Iorque.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)