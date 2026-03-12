Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 14:59

Novo líder supremo do Irão deixa primeira mensagem oficial ao povo iraniano

Mojtaba Khamenei disse acreditar na amizade com os amigos vizinhos, mas explicou que vai ter de continuar os ataques para conseguir eliminar o inimigo — os Estados Unidos.

