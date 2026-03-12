Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 14:00

Ataque israelita no centro de Beirute faz pelo menos sete mortos

Um ataque israelita na zona costeira de Ramlet al-Bayda, no centro de Beirute, Líbano, matou pelo menos sete pessoas e feriu 21, na madrugada desta quinta-feira. Um carro foi atingido, numa zona onde várias famílias deslocadas se encontravam abrigadas.

