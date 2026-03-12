Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 15:00

Apoiante de Trump sente-se mal durante evento e é socorrida pelo Dr. Oz

O presidente dos EUA, Donald Trump, estava a discursar num evento no estado norte-americano do Kentucky, esta quarta-feira, quando uma apoiante se sentiu mal. Trump suspendeu a intervenção, pediu um médico e a mulher acabou por ser socorrida pelo famoso Dr. Oz. Mehmet Oz é administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, nomeado por Trump.

