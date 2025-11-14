Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de novembro de 2025 às 17:41

“Não vamos abandonar a Ucrânia”: ministro da Defesa alemão reforça compromisso com Kiev

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, afirmou, esta sexta-feira, num encontro com homólogos europeus, que os contínuos ataques russos à Ucrânia "constituem uma violação massiva do direito internacional.”

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.