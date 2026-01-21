Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 12:17

“Não há portugueses puros, há portugueses diversos na sua riqueza cultural”, diz Presidente da República

O Presidente da República discursou esta quarta-feira numa sessão comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) no Parlamento Europeu. Marcelo Rebelo de Sousa realçou que os portugueses “sempre foram um povo europeu”.

