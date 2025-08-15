Sábado – Pense por si

15 de agosto de 2025 às 10:30

"Não há palavras": morador de Águas Boas relata momentos em que chamas estiveram perto da aldeia

Popular realça a ajuda dada pela população à corporação dos bombeiros no terreno. Vento dificultou o trabalho dos operacionais.

