16 de novembro de 2025 às 11:51

“Não estou muito otimista quanto à obtenção de um cessar-fogo este ano”, diz presidente da Finlância

Quanto ao encontro entre os presidentes da Rússia e dos EUA, que foi cancelado, Alexander Stubb disse que o secretário de Estado norte-americano provavelmente se apercebeu de que não valia a pena levar Donald Trump para uma reunião caso não se chegasse a acordo.

