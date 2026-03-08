Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 12:48

“Não estamos à procura de um acordo”: Trump afasta negociações com o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, este sábado, que não pretende negociar com a liderança do Irão, no contexto do conflito no Médio Oriente.

