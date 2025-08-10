Sábado – Pense por si

10 de agosto de 2025 às 12:01Associated Press

Nagasaki: sobreviventes pedem que nunca mais se repita tragédia atómica

Oito décadas após a bomba atómica, sobreviventes de Nagasaki apelam à comunidade internacional para que a cidade seja o último lugar no mundo a sofrer um ataque nuclear. Confiam aos jovens a missão de manter viva a memória da destruição.

