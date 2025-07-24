Sábado – Pense por si

24 de julho de 2025 às 21:49

Mural de Banksy “A Criança Migrante” removida de parede de Veneza para ser restaurada

A obra “A Criança Migrante”, de Banksy, foi retirada, esta quinta-feira, da parede do Palazzo San Pantalon ,em Veneza, Itália, para uma intervenção de restauro e preservação para futuras exposições. A obra foi realizada em 2019.

