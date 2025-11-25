Sábado – Pense por si

25 de novembro de 2025 às 15:45

Mulher tailandesa encontrada viva dentro de caixão que ia ser levado para cremação

Uma mulher, de 65 anos, que se acreditava estar morta e cujo corpo estava prestes a ser cremado, afinal estava viva dentro do caixão e acabou por ser salva. O estranho episódio aconteceu num templo budista na província de Nonthaburi, perto de Banguecoque, na Tailândia, segundo relata a agência de notícias Associated Press (AP).

