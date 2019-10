A carregar o vídeo ...

Uma mulher publicou no Instagram o momento em que saltou a vedação e foi provocar um leão africano no jardim zoológico do Bronx, nos Estados Unidos. A polícia está a investigar o caso mas a suspeita ainda não foi encontrada.

Mulher salta vedação para estar ao pé de leão no zoo de Nova Iorque











