Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de outubro de 2025 às 20:29

Mulher é arrastada ao tentar embarcar em comboio já em movimento

Um agente da Força de Proteção Ferroviária da Índia reagiu rapidamente para resgatar uma mulher que escorregou ao tentar embarcar num comboio em movimento, numa estação no estado de Tamil Nadu.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h