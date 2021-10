19:28

Mulher de Rendeiro e os quadros desaparecidos: "Não estou com condições para responder"

Maria de Jesus Rendeiro, foi questionada sobre as obras que desapareceram, no dia em que o caso voltou a tribunal e o advogado do BPP acusou o ex-banqueiro João Rendeiro de ter vendido oito quadros já depois do arresto judicial.