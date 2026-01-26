Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 08:23

Muitos aplausos... e alguns assobios: o momento em que Rafa é lançado no Benfica-E. Amadora

À passagem do minuto 73, Rafa Silva foi lançado por José Mourinho para o lugar de Aursnes no jogo com o Estrela da Amadora. As bancadas da Luz apadrinharam o regresso do número 27 com muitos aplausos... e alguns assobios.

